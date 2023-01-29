وزير المالية السابق نزار يعيش: تونس بصدد بناء ديمقراطيتها وهي مكلفة ولها نخبة من أعلى طراز

أكد وزير المالية السابق محمد نزار يعيش في حوار مع قناة العربية يوم أمس السبت، أن تونس اليوم في فترة بناء ديمقراطي ولها تكاليف ومصاريف، مبرزا بأن طريق البناء الديمقراطي ليس بالطريق السهل والهين.

وشدد الوزير على أن نخب تونس من أعلى طراز في جميع المجالات، مضيفا بقوله: « أتمنى أن تستثمر تونس أكثر في خيراتها وتاريخها وحضاراتها وفي الفلاحة والسياحة وفي المعاهد التاريخية بها.. وأتمنى أن تكون تونس قطبا تكنولوجيا راقيا في المجال الصناعي وتكون رائدة في هذا المجال » .

وفي سياق آخر، أبرز الوزير ان 80 بالمائة تقريبا من الثروة التي خُلقت في 30 سنة الماضية كانت مُرتبطة بنسبة الاستثمار والابتكار والابداع، مشددا على أن الواقع يُثبت أن مصلحة العرب في بناء مؤسسات مشتركة وصلبة بينهم.

وشدد الوزير على أحد مشاكل العرب فهمهم التقليدي للسيادة، مشددا على أن مفهوم السيادة يجب أن يتطور مع الرهانات والدروس في الخارج، وأن النظرة البعيدة لا تكون إلا بالوحدة الفعلية والتي لا تكون مرتبطة ببعض القيادات ولكن مُلزمة وشبه ملزمة للجميع، مؤكدا أن السيادة الفكرية هي الأهم لذلك ينبغي إعادة النظر في مؤسساتنا العربية.

وأوضح الوزير على أن الأزمات الحالية كشفت العديد من النقائص والحدود للاقتصاد المالي العالمي، مشيرا إلى وجود توازنات كبيرة جديدة في العالم ونظام جديد به أكثر عدالة ومساواة.

كما أشار الوزير إلى أن هنالك تقريبا 70 مليون شخص في العالم دخلوا في الفقر المُتقع في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع العدد الجملي إلى 650 مليون شخص تحت خط الفقر المُتقع مع وجود مخاوف كبيرة من ناحية النمو في العديد من الدول خاصة الدول الكبيرة من ركود أو انكماش اقتصادي ما سيُأثر على بقية دول في العالم.

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