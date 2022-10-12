وزير المالية السابق نزار يعيش: تونس وليبيا شعب واحد في بلدين

أكد وزير المالية السابق والخبير الدولي محمد نزار يعيش في كلمة له خلال انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي اليوم الأربعاء، أن تونس وليبيا شعب واحد في بلدين، مضيفا بقوله: « اليد في اليد انّجمو نِبنٍيوْ ونحَسْنُو » .

وشدد الوزير على أنه بإمكاننا تحقيق التكامل عبر العمل المشترك كتونسيين وليبيين وجزائريين ودول المغرب العربي والبلدان العربية ككل لبناء الوحدة بيننا.

وقال محمد نزار يعيش إن الحدود التونسية الليبية ستبقى جغرافيا وإداريا موجودة لكنها لن توقف الرياح القوية الجيوستراتيجية التي تعصف علينا، معتبرا أن الحدود تحد من خلق الثروة .

وأبرز الوزير بأن خطاب الصراحة يقتضي أن نقول أن العديد من الدول سبقتنا، مشددا على أن المجال ممكن للتدارك للوصول عبر العمل المشترك .

وأضاف الخبير الدولي بأن النظام العالمي الحالي يقوم على خلق الثروة في أسواق مفتوحة على حساب الآخر، معتبرا أن التطور التكنولوجي الذي نشهده اليوم غير العالم.

كما أعلن الوزير عن وجود 6 مقومات رئيسية للنجاح في العقود القادمة وهي:

- العلم والمعرفة والابتكار

-حسن تكوين الأجيال القادمة

-من له العمق الاقتصادي

-من له العمق المالي ويمكنه جلب التمويلات والاستفادة من السوق العالمية المالية

-الدبلوماسية وقدرة التأثير على القرارات الدولية والمؤسسات الدولية للترفيع من حصته

-قيمة المعلومة.

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