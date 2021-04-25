وزير المالية السابق نزار يعيش: هذا ما يجب التركيز عليه في مفاوضات صندوق النقد الدولي

أكد وزير المالية السابق محمد نزار يعيش في تدوينة على linkedin، أن مرحلة التقييم للبرنامجين الأخيرين مع صندوق النقد الدولي مكنت من تحديد عدة دروس، منها ضرورة أن يبدأ أي برنامج ناجح برؤيتنا لبلدنا واستراتيجيتنا، كما يجب أن يكون اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن أبعاده النقدية والمتعلقة بالميزانية.

وشدد الوزير على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي في قلب المفاوضات، حيث لا يتحقق النمو الاقتصادي إلا إذا كان عادلا، ويجب أن يكون النمو الاقتصادي العادل محورا أساسيا.

وأكد الوزير دعمه الكامل للفريق الذي يقود حاليا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أنه « لتغيير المسار يجب أن نبدأ بأنفسنا والتركيز على الأساسيات، وعلينا القيام بواجبنا المنزلي أولا » .

وذكّر الوزير بالجهود التي بذلتها حكومة إلياس الفخفاح والبنك المركزي التونسي والإدارة مع صندوق النقد الدولي ما مكّن من تحقيق مدّخرات في الميزانية تبلغ 236 مليون دينار، مشيرا إلى رسالة التهنئة التي أرسلها صندوق النقد إليه كوزير مالية سابق لحسن إدارته للأزمة وإدارته الجيدة للعلاقات مع الصندوق ورغبته في تحديث الإدارة التونسية والسياسات العامة في تونس في ظل الظروف الصعبة.

وأشار الوزير إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء تونس أُثبتوا في السابق، دعمهم الكبير لتونس ولديمقراطيتها الناشئة.

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