وزير المالية السابق نزار يعيش يدعو لإطلاق ميثاق وطني للإنقاذ والإصلاح نابع من حوار وطني

اقترح وزير المالية السابق محمد نزار يعيش خلال مشاركته في ندوة من تنظيم Polytech Intl Group اليوم الاثنين، إطلاق ميثاق وطني للإنقاذ والإصلاح يكون فيها الإصلاح برؤيا جديدة ويتضمن أولويات وتُشارك فيه كل الهيئات والأحزاب والرؤساء الثلاثة والمنظمات الوطنية والعدالة والبنك المركزي والبنوك ورجال الأعمال والنقابات وتضع اليد في اليد للحوار لإنقاذ البلاد .

وشدد الوزير على ضرورة أن يجلس الجميع على طاولة الحوار والتركيز فيه على الحلول، للخروج بحلول واقعية ملموسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع بعيدا عن التنظير.

وأكد الوزير على ضرورة أن تُعيد تونس تموقعها بالتركيز على مكتسباتها، حيث يُمكن أن تكون تونس بوابة أوروبا الحقيقية لأفريقيا، ويُمكن أن تُصبح المركز الإقليمي للتنمية والتعليم لإفريقيا ومنصة إقليمية للتربية والتعليم ومنصة إقليمية مالية ولوجستية.

وبين الوزير بأن مفتاح كل هذا يكمن في التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والتجديد، مؤكدا أنه بالتربية والتعليم يُمكن أن نكون منصة إقليمية للتعليم أو منصحة إقليمية صحية أو منصحة إقليمية مالية، داعيا إلى الاستثمار في الشباب.

وقال الوزير إن المقترح الذي تقدم به إلى رئيس الجمهورية مؤخرا، يتمثل في تقديم مادة للحوار الوطني تم إعدادها من قبل قرابة المائة خبير في عدة مجالات بهدف ربح الوقت للخروج بحلول جديدة.

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