وزير المالية السابق نزار يعيش يكشف حقيقة الوضع في تونس مساء اليوم على قناة التاسعة

يحلّ وزير المالية السابق « محمد نزار يعيش » مساء اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، ضيفا على برنامج rendez vous 9 على قناة التاسعة على الساعة 19.15.

وأكد وزير المالية السابق في تدوينة له على linkedin، أنّ الحوار سيكون حول حقيقة الوضع في تونس والحلول العملية من وجهة نظره الشخصية لإنقاذ البلاد.

وكتب وزير المالية السابق:

« الأمل دائما حاضر معنا و الصدق أساس النجاح و الأمانة واجب وطني قبل أن تكون خلق إنساني….

أسعى للإضافة البناءة و الإفادة الحقيقية بعيدا على التجاذبات السياسية.

الأجندة واحدة، الأجندة وطنية. أيمكن أن تكون غير ذلك ؟ » .

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