وزير المالية السابق: يجب أن تكون علاقة تونس بليبيا من الأولويات الكبرى للنهوض بالمنطقة ككل

أكد وزير المالية السابق محمد نزار يعيش في تصريح لإذاعة الديوان أف أم خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي اليوم الخميس، أن هناك فرص كبيرة للشراكة التونسية الليبية في مجال إعادة الإعمار، مشددا على ضرورة تحضير إطار الشراكة التونسية الليبية لإنجاحها .

وبين الوزير بأننا لم نستعد في تونس جيدا لتشجيع الاستثمار الليبي في تونس وتسهيل الاستثمار التونسي في ليبيا منذ سنوات، من ناحية التشريعات والتعامل البنكي مع تعقيدات إدارية وصعوبة الوضع السياسي في البلدين، بالإضافة إلى غياب سكة حديدية تربط البلدين ومعبر حدودي ضيق به آلة سكانار واحدة .

ودعا الوزير إلى العمل على إنشاء منطقة لوجستيكية والتوسيع في المعابر ووضع 8 آلات سكانار وإكمال الطريق السيارة بين تونس وليبيا، مع إنشاء منطقة تبادل تجاري ومنطقة حرة وبعث برنامج تساهم فيه تونس لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى التعاون في مجال الغاز والطاقة والزراعة والمياه الجوفية مع إصلاح البنية التحتية، مشددا على أن الارادة السياسية هي المفتاح الاول لتعزيز الاستثمار بين تونس وليبيا.

كما أكد محمد نزار يعيش ضرورة أن تكون مراجعة قانون الصرف الصادر عام 1976 والتي أُدخلت عليه القليل من التعديلات ضمن الأولويات.

وشدد الوزير على وجوب أن تكون علاقة تونس بليبيا وعلاقة تونس وبناء المغرب العربي من الأولويات الكبرى للنهوض بالمنطقة ككل .

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