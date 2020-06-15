وزير المالية: لا أقبل أي ضغوط إلا ضغوط قِيَمي

أكد وزير المالية محمد نزار يعيش في جلسة استماع له بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد اليوم الاثنين، أنه لا يقبل أي ضغوطات إلا ضغوطات قِيمه.

وجاء هذا في ردّ له على مداخلة النائب محمد العفاس التي تسائل فيها على إمكانية تعرض الوزير لبعض الضغوطات، بما فيها ضغوطات من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ نظرا لعلاقته برئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد المتورط في بعض الملفات.

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