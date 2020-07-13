وزير المالية: لن نٌقلص في ميزانية الوزارات ولا ميزانية الأجور

أكد وزير المالية محمد نزار يعيش في ندوة صحفية عُقدت اليوم الاثنين، أن الحكومة لن نٌقلص في ميزانية الوزارات ولا ميزانية الأجور بل ستُحاول ترشيد النفقات لكن ليس على حساب التنمية .

كما أشار الوزير إلى أنه لن يتم في قانون المالية اتخاذ أي إجراءات جبائية جديدة على الرغم من أن الظرف « صعب » إضافة إلى الترفيع في ميزانية التنمية والحد من التداين الخارجي.

وقال الوزير إن الموقع الالكتروني به وثيقة تكشف جميع الأموال التي ستدخل لتونس في إطار إضفاء الشفافية.

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