وزير المالية: متفائل بمستقبل تونس وهناك العديد من الحلول لقيادة تونس نحو النجاح

أكد وزير المالية محمد نزار يعيش خلال إشرافه صحبة سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة رونالد بلوم على إعطاء إشارة انطلاق منظومة التواصل عن بعد « webcasting systeme » يوم أمس الاثنين، أن المشروع يعكس المستوى الجيد والعالي للشراكة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مجال تبادل الخبرات ودعم التطوّر الرقمي.

وبين الوزير بأن المشروع تمّ تنفيذه بالتعاون بين وزارة الماليّة والوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة USAID وبلغت كلفته حوالي 18 مليون دولار وهو في شكل هبات ودعم تقني وموارد بشرية.

وشدد الوزير على أهمية منظومة التواصل عن بعد، والتي ستمكن من تسهيل الخدمات في تونس وإضافة خدمات جديدة للمواطنين وتقليص الضغط في القباضات المالية فضلا عن مزيد تدعيم الشفافية.

كما ستُمكن المنظومة الجديدة، وفق تأكيد الوزير، من تسريع التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف إدارات الجباية في مختلف ولايات الجمهورية وتنسيق التشاور بين الإدارة المركزية والإدارات الجهوية، بالإضافة إلى تحسين نسبة تحصيل الاداءات الجبائية .

كما ستسمح هذه المنظومة للإطارات المتواجدين داخل تراب الجمهوريّة من متابعة دورات التكوين التي تنظمها المدرسة الوطنيّة للماليّة.

وأعرب الوزير عن تفاؤله لمستقبل تونس، مؤكدا وجود العديد من الحلول لتغيير طريق تونس وقيادتها نحو النجاح.

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