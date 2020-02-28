وزير المالية محمد نزار يعيش يتسلّم مهامه



التئم بعد ظهر اليوم الجمعة، بمقر وزارة المالية بالقصبة موكب تسليم وتسلم المهام بين محمد رضا شلغوم ومحمد نزار يعيش وزير المالية الجديد .

وأعرب محمد نزار يعيش عن شكره لمحمد رضا شلغوم على المجهودات التي بذلها خلال فترة إشرافه على وزارة المالية في ظرف افتصادي صعب.

واكد شلغوم عزمه مواصلة الإصلاحات في مجال الماليّة العموميّة والمحافظة على التوازنات المالية الكبرى ومواصلة التقليص في عجز الميزانية وفي نسبة المديونية، مشددا على أهمية دور الديوانة في المحافظة على سلامة الاقتصاد الوطني.

ومن جهته، عبّر محمد رضا شلغوم عن شكره لكافة العاملين في وزارة المالية على المجهودات التي بذلوها طوال فترة إشرافه على رأس الوزارة مستعرضا الجهود التي تمّ بذلها في سبيل تحسين مؤشرات المالية العمومية ولتقليص في المديونية وعجز الميزانية، مشددا على أن دفع النمو من أوكد أولويات المرحلة.

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