وزير المالية: معضلة فيروس كورونا ستُضاعف من الأزمة المالية للبلاد

استقبل راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 23 مارس 2020، بقصر باردو محمّد نزار يعيش وزير المالية بحضور سميرة الشواشي وطارق الفتيتي نائبي رئيس المجلس.

وقدّم وزير المالية المؤشرات الصعبة التي تمرّ بها المالية العموميّة، مؤكّدا حاجة البلاد إلى إجراءات عاجلة لتفادي التأثيرات الخطيرة التي تتهدّد الموازنات المالية للدولة والنسيج الاقتصادي الوطني.

وأفاد الوزير أنّ الوضع الحقيقي أصعب وأكثر تعقيدا ممّا يتصوّره الكثيرون، ملاحظا أنّ معضلة فيروس كورونا التي تتهدّد اليوم كلّ دول العالم ستُضاعف من الأزمة المالية والاقتصاديّة للبلاد. ونبّه إلى ضرورة التحرّك العاجل لإقرار ما يلزم من إجراءات باتت أكثر من مصيريّة.

وأشار وزير المالية إلى أنّ الحكومة لها تشخيص دقيق للوضع المالي والاقتصادي قبل اندلاع الأزمة الحالية وهي تعمل حاليا على إيجاد كلّ الآليات لتمويل ميزانية الدولة وإيجاد موارد جديدة للتعاطي مع الكلفة الإضافية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.

من جهته، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، الوعي بخطورة ما تعيشه بلادنا والعالم بأسره جرّاء وباء الكورونا، وهو وضع يستدعي المزيد من اليقظة والحذر والتفاعل السريع مع التطوّرات والمستجدّات.

وشدّد على أهمية تعزيز قيم التضامن والوحدة الوطنية والانسجام في جهود جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية لإنقاذ الأوضاع وتفادي السيناريوهات الأسوأ .

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