وزير المالية: نعمل على إلغاء 30 رخصة من بينها رخصة الكحول

أعلن وزير المالية علي الكعلي في حوار له على قناة قرطاج+ أن الحكومة تعمل حاليا على إلغاء 30 رخصة، على غرار إلغاء رخص الدخان.

وقال الوزير إنه سيتم إلغاء رخص الكحول بعد التأكد من أنها ستعود بالفائدة على المواطن التونسي بما فيهم السلم الاجتماعي والابتعاد عن الاحتكار.

كما أكد وزير المالية أن تونس ليست على حافة الإفلاس وأن الحديث عن بيع تونس كلام غير معقول ولا يشرّف من صرّح به، موضحا أن الحكومة الحالية تسعى للخروج من الأزمة الاقتصادية على حسب الإمكانيات الموجودة.

وأشار الكعلي إلى أنه تم تقديم وثيقة عمل لصندوق النقد الدولي وأن جلسات حالية بصدد الانعقاد حتى يتم وضع خارطة طريق الخروج من الأزمة الاقتصادية.

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