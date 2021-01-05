وزير المالية يتعافى من كورونا ويستأنف عمله غدًا الأربعاء

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار أجراه مع جريدة الشارع المغاربي في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي بصحة جيدة ومعنوياته مرتفعة وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا خلال زيارة العمل التي أداها صحبة وفد حكومي إلى فرنسا.

وقال المشيشي إن الوزير سيستأنف عمله يوم غدٍ الأربعاء، مشيرا إلى أن إطارات طبية تونسية اعتنت به في فرنسا أين كان يُعالج من الفيروس.

يُشار إلى أن إشاعات تم تداولها مؤخرا تحدثت عن استقالة وزير المالية علي الكعلي خلال فترة علاجه من كورونا وهو ما دحضه رئيس الحكومة.

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