وزير المالية يلتقي مدير العمليات بدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي

التقى وزير المالية محمد نزار يعيش بعد ظهر اليوم الخميس، بمقر الوزارة Jesko Hentschel مدير العمليات بدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي الذي كان مصحوبا بوفد عن مكتب البنك بتونس يتقدّمهم Tony VEHEIJEN ومدير مكتب الوكالة الفرنسيّة للتعاون Georges Joseph Ghorra الممثل المقيم للمؤسسة الماليّة الدوليّة (مجموعة البنك العالمي).

وتناول اللقاء تقدّم تنفيذ برنامح التعاون بين تونس والبنك العالمي وأفاق تطويره في المرحلة القادمة.

وأبرز وزير الماليّة بهذه المناسبة حرص الحكومة على تسريع نسق الإصلاحات الاقتصاديّة و المحافظة على التوازنات الكبرى و تعزيز صلابة المالية العمومية، مبيّنا أن دفع النمو الاقتصادي وتوفير المناخ الملائم للاستثمار وتعصير الخدمات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ فضلا عن العناية بالجانب الاجتماعي يعدّ من أوكد أولويات هذه المرحلة.

ولاحظ الوزير في سياق آخر أنّ تونس تعوّل على دعم شركائها الاقتصاديين على مستوى دعم الميزانيّة أو المساندة الفنيّة في جهودها نحو تحقيق الاقلاع الاقتصادي.

من جهته، بيّن Jesko Hentschel التزام البنك العالمي بمواصلة مساندة تونس، مبرزا ما يتمّ بذله لمزيد التنسيق بين مختلف الشركاء وخلق مجال للحوار بينهم ووضع مخطّط عمل مشترك يوفّر نجاعة أكبر على مستوى المحاور الكبرى لمجلات التعاون.

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