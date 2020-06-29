وزير المالية يُعلن عن الإجراءات الاستثنائية لقائدة الجالية التونسية بالخارج

أدّى ظهر اليوم الاثنين، وزير الماليّة محمد نزار يعيش رفقة وزير النقل و اللوجستيك أنور معروف و وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي، زيارة تفقّد ومعاينة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، اطّلعوا من خلالها على إجراءات الوقاية والتعقيم وظروف استقبال المسافرين بمناسبة فتح الحدود الجوية والبحرية و البرية واستئناف الحركة الدولية للمسافرين .

و مثّلت الزيارة كذلك فرصة عاين من خلالها الوفد الوزاري تفعيل اجراءات تطبيق البروتوكول الصحي، فضلا عن جملة من المسائل ذات الصبغة اللوجستية المتعلقة اساسا بالتصرّف في وحدات الشحن.

واكد وزير المالية خلال هذه الزيارة على جملة من القرارات والاجراءات الاستثنائية لقائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج و المتمثلة اساسا في :

- إعفاء تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج من رسوم التحويل شريطة أن تتم عمليات التحويل عن طريق البنك التونسي الخارجي (Tunisian Foreign Bank)

- تخصيص قرض حسن لفائدة التونسين المقيمين بالخارج في حدود 6000 دينار يقع تسديده على 12 شهر .

- بالنسبة التونسين المقيمين بالخارج منحهم امكانية خلاص معلوم جولان شهري في حال بقائهم في تونس اكثر من 3اشهر.

كما بين الوزير ان هناك إجراءات ومبادرات تشريعية أخرى في هذا المجال سبتم الاعلان عنها قريبا.

وأدى وزير المالية على هامش هذه الزيارة زيارة الى مقر الوحدات الديوانية بالمطار حيث اطلع على ظروف العمل وأثنى على جهود أعوان الديوانة في تيسير الإجراءات وحسن التنظيم وحسن الاستقبال ، داعيا إياهم إلى مواصلة جهودهم في تسريع إجراءات العبور وتسهيل تسوية الإجراءات مما يمكّن التونسيين العائدين إلى أرض الوطن من مغادرة المطار صحبة عائلاتهم في ظروف طيّبة وفي أسرع الأوقات.

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