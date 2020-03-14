وزير النقل: سنتخذ التدابير المستوجبة لإجلاء التونسيين العالقين في ايطاليا

أعلن وزير النقل أنور معروف في نقطة إعلامية اليوم السبت، أن تونس سنتخذ الإجراءات المستوجبة لإجلاء التونسيين العالقين في ايطاليا المقدر عددهم 160 شخصا.

وأشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الوطني نظرا لامكانية تسخير طائرة عسكرية لإجلاءهم.

كما قال الوزير إنه سيقع اتخاذ التدابير المستوجبة مع البلدان لإجلاء السياح الموجودين والعالقين في تونس إلى بلدانهم .

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