وزير النقل: ظاهرة التخريب أصبحت السبب الرئيسي لتعطل العربات



أدى وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق فجر اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، زيارة تفقدية إلى جملة من المرافق والفضاءات التابعة لشركة نقل تونس مصحوبا بكل من فيصل السطنبولي رئيس ديوانه ومعز سالم الرئيس المدير العام للشركة إلى جانب ثلة من إطارات الوزارة وذلك للوقوف على مدى الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية 2021 – 2022 .

وتوجه الوزير في مستهل نشاطه إلى تونس البحرية وتحديدا إلى مستودع المترو الخفيف لشركة نقل تونس لمعاينة سير العمل بورشات الصيانة والتصليح ومدى جاهزية الأسطول لتأمين أفضل ظروف التنقل الممكنة للموسم الدراسي.

وأشاد الوزير بكفاءات شركة نقل تونس وبالمجهودات المبذولة رغم الصعوبات في تحقيق جاهزية ما لا يقل عن 92 عربة مترو و 12 قطار للخط ت- ح – م من أجل تأمين أفضل ظروف التنقل لكافة شرائح الحرفاء.

وأوصى الوزير بضرورة الحفاظ على الرأس مال البشري للشركة من أجل النهوض بها وضمان استمرارية اضطلاعها بدورها الاقتصادي والاجتماعي، داعيا لدى معاينته للمقر المركزي لتسيير الجولان بالشبكة الحديدية، إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتمويل مشروع تجديد عدد من عربات المترو القديمة والاستثمار في منظومات رقمية متطورة مع إيلاء عنصر السلامة الأهمية القصوى فضلا عن توفير ظروف عمل ملائمة لكافة الأعوان وتحفيزهم على العطاء بما يضمن مستوى انتاجية ومردودية أرفع.

كما أذن معز شقشوق بتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية للحد من ظاهرة التخريب التي أصبحت تمثل السبب الرئيسي لتعطل عدد هام من العربات بالإضافة إلى ما ينجر عنها من أعباء مالية باهضة.

وإثر ذلك تحول الوزير والوفد المصاحب له على متن المترو رقم 6 إلى مقر الوكالة التجارية التابعة للشركة بالمروج الرابع، حيث عاين ظروف بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية موصيا بالاسراع في رقمنة عمليات بيع الاشتراكات واعتماد منظومة الدفع الالكتروني وتبسيط الإجراءات بهدف تطوير المجال التجاري للشركة والترفيع في الايرادات وتسهيل حياة المواطن.

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