وزير النقل: غدًا التنقل بين الجهات دون تراخيص والكمامة إجبارية في النقل العمومي

أعلن وزير النقل أنور معروف في ندوة صحفية ظهر اليوم الأربعاء، أنه سيتم ابتداءً من الغد الخميس 4 جوان 2020 السماح للتنقل بين الجهات دون تراخيص، مؤكدا أن ارتداء الكمامة سيصبح إجباريّا في وسائل النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم.

وقال الوزير إن سيارات اللواجات ستحافظ على إجراء نصف الحمولة مع زيادة في التعريفة بقيمة النصف

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وأشار الوزير إلى إمكانية المرور إلى مرحلة جديدة من تخفيف إجراءات الحجر يوم 14 جوان بناء على تطور الوضع الصحي في البلاد.

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