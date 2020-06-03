وزير النقل: غدًا التنقل بين الجهات دون تراخيص والكمامة إجبارية في النقل العمومي

اخر تحديث : 03/06/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

أنور معروف

أعلن وزير النقل أنور معروف في ندوة صحفية ظهر اليوم الأربعاء، أنه سيتم ابتداءً من الغد الخميس 4 جوان 2020 السماح للتنقل بين الجهات دون تراخيص، مؤكدا أن ارتداء الكمامة سيصبح إجباريّا في وسائل النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم.
وقال الوزير إن سيارات اللواجات ستحافظ على إجراء نصف الحمولة مع زيادة في التعريفة بقيمة النصف
.
وأشار الوزير إلى إمكانية المرور إلى مرحلة جديدة من تخفيف إجراءات الحجر يوم 14 جوان بناء على تطور الوضع الصحي في البلاد.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق