وزير النقل: ليس هناك أي قرار سياسي بتعطيل العمل في مطار طبرقة

اخر تحديث : 08/02/2021

وزير النقل

أكّد وزير النقل واللوجيستيك معز شقشوق خلال جلسة الإستماع له بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، أنه ليس هناك أي قرار سياسي بتعطيل العمل في مطار طبرقة-عين دراهم.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد حل مشاكل مالية وإدارية تتعلق بالمطارات الداخلية بالإضافة إلى مشاكل المردودية، معتبرا أنه لا يمكن تحسين وضعية مطار طبرقة بمعزل عن بقية الأنشطة لأن النقل أحد حلقات الاستثمار بالجهة.
كما قال شقشوق إن الوزارة تعمل على تسهيل كل التراخيص والمطارات الداخلية أساسية لتحسين خدمات النقل في تونس، خاصة في ظل مشاكل توقف الإستثمارات.
من جهة أخرى، أوضح وزير النقل بأنه سيتم استئناف عمل الخطوط التونسية السريعة ما أن يتم فتح الحدود، مضيفا أنه يتم العمل على تجاوز العقبات التي تعطل العمل بالناقلة الوطنية الجوية.


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