وزير النقل: مضاعفة الأعوان وأسطول النقل خلال العودة المدرسية والجامعية بعد العطلة

أكّد وزير النقل ربيع المجيدي في نقطة إعلامية تلت التئام مجلس وزاري أمس الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، أنه تم وضع برنامج خاص بفترة العودة المدرسية والجامعية بعد انتهاء عطلة الشتاء من أجل ضمان الظروف الملائمة لذلك عبر مضاعفة عدد الأعوان وأسطول النقل في الغرض.

وبين المجيدي بأن الوزارة على أتم الاستعداد لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على مستوى القطاع وتنفيذ مختلف الاجراءات الاستباقية التي أعلنتها وزارة الصحة منذ غرة ديسمبر الجاري والشروع في العمل بالتطبيقة المعدّة في الغرض والتي تم الشروع في العمل بها اعتمادا على المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المتعلق بجواز التلقيح والمطبّق منذ 22 من الشهر الحالي.

وأضاف وزير النقل أن الوزارة قامت بكل الاحتياطات اللازمة للمراقبة على مستوى المعابر البرية والبحرية والجوية من خلال تدعيم وسائل الوقاية من أجل أن تكون تونس نقطة دخول أو عبور آمنة على مستوى متابعة الوضع الوبائي وتدعيم المكتسبات الهامة التي قامت بها وزارة الصحة وادرة الصحة العسكرية في الغرض.

وحول الاستظهار بجواز التلقيح، أبرز وزير الصحة أن ذلك تم من أجل الدخول الى الفضاءات العامة والخاصة وإلى مصالح وأماكن العمل العمومية، مبينا أن جواز التلقيح غير مشترط حاليا لاستعمال وسائل النقل الحضري، كما أكد على أهمية وعي المواطنين من أجل التطبيق الصارم في استعمال طرق الوقاية والحماية من انتشار الفيروس والامتثال لأحكام المرسوم عدد 1 مثمّنا مجهودات أعوان وسائل النقل في نقل المواطنين خلال مختلف حملات التلقيح المكثفة.

أما على مستوى الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل، فقد أكد الوزير أنه تم تفعيل منظومة « احمي » المفروضة على جميع الوافدين عبر مختلف المعابر وتطبيق إجراءات صارمة في الغرض في مراحل الوصول أو العبور وبمحطات التسجيل من حيث الاكتظاظ مشيرا إلى تهيئة أفضل ظروف التقصي من الحالات الحاملة لفيروس كورونا ومتحوّراته.

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