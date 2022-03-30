وزير النقل يدعو إلى تفادي كل ما من شانه أن يمس من سمعة بلادنا عبر مطار قرطاج

اخر تحديث : 30/03/2022

وزير النقل في مطار قرطاج

أدّى وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، زيارة تفقدية الى مطار تونس قرطاج لمعاينة مدى استعدادات مختلف المرافق الراجعة بالنظر لوزارة النقل للموسم الصيفي القادم.
واوصى الوزير بضرورة توفير فضاء لائق بجميع مكوناته والحرص على حسن التنسيق وتكوين فرق متابعة لتامين انطلاقة الموسم السياحي وعودة مواطنينا بالخارج في ظروف طيبة تتميز بحسن الاستقبال وجودة الخدمات المسداة والاحاطة الجيدة بالمسافرين، وتفادي كل ما من شانه ان يمس من سمعة بلادنا عبر هذا المرفق، وفق بلاغ صادر مساء الثلاثاء عن وزارة النقل.


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