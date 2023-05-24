وزير النقل يدعو لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ كل من يثبت إخلاله بواجبه

أدّى وزير النقل ربيع المجيدي صباح اليوم الأربعاء، زيارة غير معلنة إلى محطة تونس قرطاج والمحطة الجوية 2 للحجيج، وعقد جلسة عمل تولى خلالها الوقوف على مختلف الملاحظات التي تم تسجيلها وتوجيه تعليمات صارمة لتدارك النقائص التي من شأنها أن تسيء إلى هذا المرفق العام الذي يمثل إحدى واجهات بلادنا.

وأفاد ربيع المجيدي أن مطار تونس قرطاج فضاء عبور ذو سيادة وحامل للراية الوطنية فضلا عن كونه يكتسي رمزية تاريخية بما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع كل من يثبت إخلاله بواجبه تجاهه أو يثبت تهاونه في الحفاظ على حسن سير العمل به.

وحثّ وزير النّقل الرئيس المدير العام للخطوط التونسية والرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات على تفعيل الآليات الكفيلة بفرض الإستقامة والإنضباط وإرساء ثقافة الحفاظ على معدات العمل ونظافة الفضاءات المتعلقة بمطار تونس قرطاج والتفاعل الحيني والفوري لمعالجة الإشكاليات وتفادي تراكمها خاصة منها ما يتعلق بالجوانب الصحية والبيئية وبالسلامة، ووضع برامج عملية وعاجلة للتحسيس والتوعية بما ينعكس إيجابيا على إسداء خدمات محترمة لمختلف شرائح الحرفاء والحجيج .

ودعا الوزير إلى ضرورة أن تكون المطارات مرآة عاكسة للقيم التونسية النبيلة من حيث حسن الوفادة والاستقبال والضيافة ورحابة الصّدر، مذكرا في هذا الخصوص بالمقومات التي تملكها مواردنا البشرية لإنجاح الموسم الصيفي وموسم الحج 2023 ، أسوة بما أثبتته من قدرات لإنجاح الحدثين الدولين الهامين لسنة 2022 وهما الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا التيكاد 8 والقمة الفرنكوفونية بجربة.

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