وزير النقل يعقد جلسة عمل مع وفد ممثل عن البنك العالمي

ترأّس وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022، جلسة عمل جمعته بوفد ممثل عن البنك العالمي، تمّ خلالها تقديم خارطة الطّريق المتعلّقة بتعزيز نظم وخدمات الأرصاد الجوّية في مجال الهيدرولوجيا (علوم الدورة المائية) والإنذار المبكّر لمجابهة الكوارث الطبيعية، والتي تمّ إعدادها من قبل خبراء البنك بالتعاون مع المعهد الوطني للرصد الجوي وهياكل ممثلة عن الوزارات المعنية.

وتمّ خلال الجلسة التي حضرها المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي الهادي العقربي وثلة من مسؤولي الوزارة إبراز دور هذه المؤسسة في تنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد المخاطر (2022-2026) الممول من قبل البنك العالمي والوكالة الفرنسية للتنمية.

ولدى مداخلته، أكّد وزير النّقل على أهمية مشمولات المعهد الوطني للرصد الجوي وأهمية هيكلته في انسجام مع أهداف برامجه وحتى يؤدي مهامّه الموكولة إليه على الوجه الأكمل خدمة لمختلف القطاعات الحيوية ذات الصبغة الاقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها، داعيا إلى ضرورة تعزيز دوره في مجال البحث العلمي في إطار برامج توأمة وكذلك بالتنسيق مع هياكل علمية وطنية أخرى.

كما أوصى الوزير من جانب آخر على ضرورة المحافظة على المستوى المرضي لأداء المعهد الوطني للرصد الجوي قياسا بالمعايير الدولية والعمل على مزيد تطويره مفيدا أن الهدف يكمن في جعله مركزا إقليميا بامتياز.

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