وزير النقل يُقرر تغيير ر.م.ع التونيسار والمنبكي ينتظر القرار من رئيس الحكومة

وجه وزير الدولة للنقل واللوجستيك محمد الأنور معروف اليوم الاثنين 6 جويلية 2020، مراسلة إلى الرئيس المدير العام الحالي لشركة الخطوط التونسية إلياس المنكبي أعلمه فيها بإجراء تغيير على مستوى خطة رئيس مدير عام الشركة.

ودعا معروف المنكبي إلى دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد لإبلاغ أعضائه لانتخاب « بلقاسم الطايع » متصرّفا مفوضا لتسيير الشركة لمدّة محدود إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد.

من جهته، قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية إلياس المنكبي، إنه ينتظر القرار من رئاسة الحكومة، لأن رئيس الحكومة هو الّذي عيّنه على رأس المؤسسة.

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