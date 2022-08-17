وزير النّقل يعاين سير العمل بمستودع بئر القصعة التابع لشركة نقل تونس

أدى وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الأربعاء 17 أوت 2022، مرفوقا بوالي بن عروس عز الدين شلبي زيارة تفقدية إلى مستودع بئر القصعة للحافلات التابع لشركة نقل تونس للاطلاع على سير العمل بمختلف مكوناته والوقوف على مدى الجاهزية لتأمين العودة المدرسية التي انطلق الإعداد لها منذ شهر مارس 2022.

وتولى الوزير التجوّل في مختلف فضاءات المستودع الخاصة بالصيانة وتخزين المعدات وربوض الحافلات المستغلة حاليا والتي زال الإنتفاع بها، مؤكّدا في هذا السياق على ضرورة تهيئة هذه الفضاءات بما يرتقي بمردودية العمل وبالمنتوجية وفقا لنظام السلامة والصحة والبيئة، كما شدّد على مزيد الإعتناء بجميع المرافق بالمستودع ذات الصلة بالإنارة والسلامة وإنذار المخاطر والحرائق والنظافة وغيرها، فضلا عن إحكام التصرّف في المخازن والمعدات وحفظها بالطريقة المثلى، مستعرضا مجالات عدّة تمكّن من تثمين مختلف المعدات الحديدية والحافلات التي زال الإنتفاع بها وإعادة دمجها في دورة الاقتصادية والإجتماعية.

أما على مستوى الأسطول، أفاد ربيع المجيدي بأن الشركة بصدد استكمال آخر الإجراءات المتعلّقة بتأهيل الحافلات في إطار برنامج تأهيل أسطول شركة نقل تونس، وذلك في انتظار تنفيذ برنامج الإقتناءات الجديدة، مفيدا أن الهدف يكمن في توفير خدمات ذات جودة مستمرة وليست فقط موسمية، وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبرى إلى شركة نقل تونس باعتبار دورها في تأمين التنقل على مستوى تونس الكبرى وأن تطوير النقل العمومي الجماعي الحضري يبقى من بين أولوياتها خاصة منها النقل الحديدي.

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