وزير خارجية ألمانيا: نتطلع إلى أن تمضي تونس في مسار تكريس الديمقراطية ودولة القانون

نوّه وزير الدّولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز آنن خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي في إطار زيارة رسميّة يُؤديها إلى تونس من 18 إلى 20 أكتوبر 2021، بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثّنائيّة التونسية -الالمانية في شتّى المجالات، مؤكّدا استعداد ألمانيا الدّائم لمزيد تعزيز هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب.

كما عبّر المسؤول عن تطلع ألمانيا إلى أن تمضي تونس قدما في مسار تكريس الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات بما يساعد على تثبيت الاستقرار وتحقيق مطالب الشعب التونسي في التنمية والعدالة الاجتماعية.

وكان هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية لاسيما المستقبل السياسي في ليبيا بمناسبة انعقاد مؤتمر « استقرار ليبيا » والتعاون التونسي الألماني في مجلس الأمن الدولي، وفي هذا الإطار نوّه المسؤول الألماني بدعم تونس لمبادرة « التحالف من أجل الدبلوماسية متعددة الأطراف ».

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