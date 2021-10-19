وزير خارجية ألمانيا يُؤكّد للطبوبي دعم بلاده للتجربة الديمقراطية التونسية

استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صباح اليوم الثلاثاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلسن أنين » Niels annen » بحضور أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات .
واستعرض اللقاء، الذي تواصل ساعة كاملة، الوضع في تونس والتأكيد على دعم ألمانيا للتجربة الديمقراطية التونسية والتي دعمتها الحكومة الألمانية و البرلمان الألماني و تم تخصيص الكثير من الهبات والمساعدات لتونس، وفق ما نشرته جريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل.
وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استعداد ألمانيا لتواصل هذه التجربة الديمقراطية التونسية .
كلمات البحث :التجربة الديمقراطية;الطبوبي;تونس;وزير خارجية ألمانيا
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.