وزير خارجية ألمانيا يُؤكّد للطبوبي دعم بلاده للتجربة الديمقراطية التونسية

استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صباح اليوم الثلاثاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلسن أنين » Niels annen » بحضور أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات .

واستعرض اللقاء، الذي تواصل ساعة كاملة، الوضع في تونس والتأكيد على دعم ألمانيا للتجربة الديمقراطية التونسية والتي دعمتها الحكومة الألمانية و البرلمان الألماني و تم تخصيص الكثير من الهبات والمساعدات لتونس، وفق ما نشرته جريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل.

وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استعداد ألمانيا لتواصل هذه التجربة الديمقراطية التونسية .

كلمات البحث :التجربة الديمقراطية;الطبوبي;تونس;وزير خارجية ألمانيا