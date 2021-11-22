وزير خارجية أمريكا يدعو سعيد لانتهاج عملية إصلاح شفّافة تشرك جميع الأطراف

أكدت السفارة الأمريكية بتونس على موقعها الرسمي يوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين تحدّث مع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس لمناقشة ما جدّ من تطوّرات في تونس، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي.

وقد شجّع الوزير على انتهاج عملية إصلاح شفّافة تشرك جميع الأطراف لمعالجة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجسيمة التي تواجهها تونس وللاستجابة لتطلّعات شعبها في استمرار التقدّم الديمقراطي.

ومن جهتها، أكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن وزير الخارجية الأمريكي عبّر عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّرا عن مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات.

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