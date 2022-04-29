وزير خارجية أمريكا: يمكن أن نُقدّم دعمنا لتونس لكننا بحاجة لعودتها للمسار الديمقراطي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كلمة أمام الكونغرس يوم الخميس، أن تونس تحتاج إلى معالجة المخاوف بشأن الديمقراطية إذا كانت تريد دعما اقتصاديا دوليا هي بأمس الحاجة إليه.

وأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن قلقه بشأن ما اعتبره استحواذ رئيس الجمهورية قيس سعيد على السلطة، معتبرا أن تونس بحاجة « على الأقل » إلى المضي قدماً في الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراءها نهاية العام الحالي.

وقال بلينكن للجنة الاعتمادات في مجلس النواب « أعتقد أن أهم شيء عليهم القيام به هو تأهيل أنفسهم تماماً للحصول على دعم من المؤسسات المالية الدولية » ، مضيفا : « ما يحدث حالياً جعلهم يخرجون عن المسار الصحيح ».

وتابع بلينكن « أوضحنا أننا يمكن أن نقدم دعمنا، لكننا بحاجة لرؤية تونس تعود إلى المسار الذي كانت عليه ».

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