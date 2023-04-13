وزير خارجية إيطاليا: مستعدون لمواصلة دعم تونس على مختلف الأصعدة

عقد وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار جلسة عمل مع Antonio Tajani، نائب رئيسة مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك يوم 13 أفريل 2023 بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى إيطاليا، تناولت مختلف أوجه التعاون الثنائي وأفق تدعيمها وتنويعها، وتلتها نقطة صحفية مشتركة للوزيرين.

وقد نوّه الوزير خلال هذه الجلسة بالشراكة الاستراتيجية المتميزة الّتي تربط تونس بإيطاليا، مؤكّدا أن بلادنا تعوّل على إمكانياتها الذاتية وتتطلع في الوقت ذاته إلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، وبالخصوص إيطاليا، لمواجهة الصعوبات المالية والتحديات الاقتصادية وإنجاح مسار الإصلاح السياسي، بما يساهم في إرساء ديمقراطية حقيقية ومنوال تنمية أكثر عدلا وشمولية إستجابة لتطلعات التونسيين.

ومن جانبه، نوّه Antonio Tajaniبأهمية الشراكة القائمة بين البلدين، مبديّا استعداد الجانب الإيطالي مواصلة دعم تونس سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد الاتحاد الأوروبي وكذلك المؤسسات المالية الدولية لحشد الدعم لتونس والوقوف إلى جانبها لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وتمّ خلال جلسة العمل استعراض جملة من مجالات التعاون بين تونس وإيطاليا وسبل تطويرها ولا سيما في ميادين الاستثمار والمبادلات التجارية والمشاريع الطاقية والتنموية وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي ELMED. كما تناول الجانبان سبل معالجة مسألة الهجرة وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لهذه الظاهرة، فضلا عن التزام البلدين بمكافحة شبكات الاتجار بالبشر. وأكد الوزيران على أهمية التشاور والتنسيق بين الجانبين والحرص على الاعداد الجيّد لعدد من الاستحقاقات الثنائية القادمة وفي طليعتها الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون التونسي الإيطالي.

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