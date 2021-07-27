وزير خارجية إيطاليا: واثقون بقدرة النظام الديمقراطي في تونس على تخطي الأزمة

أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تصريحات صحفية مساء أمس الاثنين، عن قلقه بشأن الاحداث في تونس، إلا أنه أبدى الثقة بأن تتمكن الاطراف التونسية من تجاوز الازمة السياسية الراهنة داخل حدود الإطار الديمقراطي.

وقال دي مايو: « لا يسعنا إلا أن نظهر قلقًا كبيرًا لما يحدث في تونس في الوقت الراهن. نحن على ثقة من أن هذه الأزمة يمكن حلها داحل حدود الإطار الديمقراطي بالأدوات المتاحة للمؤسسات التونسية والشعب التونسي » .

وكانت وزارة الخارجية الايطالية قد أفادت بأن مكالمة هاتفية جرت في وقت سابق أمس الاثنين بين دي مايو والممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركزت على تطورات الوضع في تونس.

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