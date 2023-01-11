وزير خارجية إيطاليا يدعو نظيره التونسي إلى تسريع إعادة المهاجرين إلى أوطانهم

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير أنطونيو تاياني، أجرى محادثة هاتفية صباح الثلاثاء مع نظيره التونسي عثمان الجرندي.
وقالت مذكرة للخارجية، أن الوزير تاياني « سلّط الضوء على أهمية التعاون مع تونس في المسائل المتعلقة بظاهرة الهجرة، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة المتاجرين بالبشر وعمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ».
وذكر البيان أنه « مع التركيز على القضية الأخيرة، طلب الوزير التزامًا قويًا من جانب من الحكومة التونسية بمكافحة الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الإعادة إلى الوطن » ، وهو « ما يمثل رادعًا قويًا لعمليات الانطلاق غير النظامية الجديدة » ، وفق المذكرة.
وأشارت مذكرة قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، إلى أن « تاياني، كرر لمحاوره في الوقت، نفسه دعم إيطاليا في مجال أنشطة مراقبة الحدود، مكافحة الاتجار بالبشر وخلق فرص الهجرة القانونية إلى إيطاليا للعمال التونسيين » .
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