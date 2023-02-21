وزير خارجية إيطاليا يُؤكّد استعداد بلاده مواصلة دعم تونس اقتصاديا

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023، اتصالا هاتفيا من Antonio Tajani، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، عبر له خلاله عن تهانيه الحارة للثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأعرب الوزير الإيطالي، بهذه المناسبة عن استعداد ايطاليا مواصلة دعم تونس اقتصاديا ولدى المنظمات المالية الدولية.

من جانبه، أشاد الوزير بعلاقات الصداقة العريقة بين تونس وإيطاليا، معبرا عن استعداده لتطويرها في جميع الميادين خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.

وفي ختام المكالمة، وجه Tajani دعوة إلى الوزير لأداء زيارة عمل إلى إيطاليا تكريسا لسنة التشاور بين البلدين.

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