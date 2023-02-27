وزير خارجية إيطاليا يُطلع نظيره التونسي على نتائج مساعيه لحشد الدعم لتونس

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الاثنين 27 فيفري 2023، اتصالا هاتفيا من Antonio Tajani، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أطلعه فيه عن نتائج المساعي التي قام بها مؤخرا مع كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي وبصندوق النقد الدولي وبعدد من الدول الغربية لحشد الدعم لتونس والوقوف إلى جانبها لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

من جانبه، أعرب الوزير عن تطلّعه لمواصلة العمل مع نظيره الإيطالي من أجل مزيد توطيد علاقات التعاون المثمر بين البلدين، منّوها بحرص إيطاليا وإرادتها السياسية لمساندة تونس اقتصاديا ودعم مسار انتقالها الديمقراطي.

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