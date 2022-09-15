وزير خارجية استونيا يُؤكّد اهتمام بلاده بتوثيق التعاون مع تونس في مجال رقمنة الخدمات

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم 14 سبتمبر 2022، مكالمة هاتفية مع Urmas Reinsalu ، وزير خارجية جمهورية استونيا.

وأعرب الوزير الاستوني عن اهتمام بلاده بتوثيق التعاون مع تونس في مختلف المجالات وخاصة منها رقمنة الخدمات، باعتبار أثرها الملموس على حياة المواطن والقدرة التشغيلية العالية والمحتوى التكنولوجي الرفيع لهذه الاختصاصات.

كما أكّد الوزير حرص الجانب الاستوني على تعزيز التشاور بين البلدين على المستويات الثنائية والأوروبية ومتعدّدة الأطراف بخصوص أبرز القضايا الدولية الراهنة ولاسيما التحديات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المباشرة على الأمن الغذائي والطاقي في العالم.

من جهته، أطلع الوزير نظيره الاستوني على أبرز الأولويات الوطنية في علاقة بالمسار الإصلاحي ببلادنا، مع التشديد على التزام تونس الثابت بمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي هذا السياق، تبادل الجانبان كذلك وجهات النظر بشأن عدد من المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تأكيد المشاركة الاستونية في القمة 18 للفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة يوميْ 19 و20 نوفمبر القادم.

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