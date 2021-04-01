وزير خارجية الجزائر: تقاسمنا مع تونس ماضٍ مجيد ونواجه اليوم معا التحديات نفسها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 1 أفريل 2021، صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية، الذي أبلغه رسالة شفوية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.

كما تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر، وسبل توطيدها ودعمها والنهوض بها لتحقيق آمال شعبنا الواحد في البلدين، فضلا عن تباحث الأوضاع في المنطقة.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن تطوير التعاون والشراكة بين البلدين وتدعيم سنّة التشاور في الملفات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية والتنسيق هو خيار ثابت ومبدأ راسخ.

وحمّل رئيس الدولة وزير الخارجية الجزائري نقل تحياته الخالصة إلى الرئيس الجزائري، وإبلاغه حرصه القوي على مواصلة العمل سويا لبلوغ ما يرنو إليه الشعبين الشقيقين من تضامن وتكامل.

ومن جانبه، أعرب صبري بوقادوم، في تصريح عقب اللقاء، عن الارتياح الكبير للمستوى المتميّز للعلاقات الخاصة والاستثنائية بين البلدين والشعبين، مضيفا بأن تونس والجزائر تقاسما ماض مجيد، ويواجهان تحديات مشتركة، وتحدوهما نفس الآمال والطموحات نحو مزيد من النمو والازدهار والسلم والاستقرار.

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