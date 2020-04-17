وزير خارجية السعودية يُؤكّد استعداد بلاده لتسهيل إجلاء التونسيين العالقين بها

أجرى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ صباح اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تناولت علاقات التعاون الاخوية والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل مزيد تطويرها في مختلف المجالات وتعزيز التشاور في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما تم التطرق الى جهود البلدان لمواجهة جائحة كورونا واحتواء تداعياتها على مختلف المستويات.

وفي هذا السياق، عبرّ وزير الخارجية السعودي عن استعداد المملكة لتسهيل اجلاء المواطنين التونسيين العالقين في هذا البلد الشقيق.

كلمات البحث :إجلاء;تونسيين;وزير خارجية السعودية