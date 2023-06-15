الوزير المعتمد لدى وزير خارجية اليابان يؤدي اليوم زيارة إلى تونس

يؤدّي الوزير المعتمد لدى وزير الشؤون الخارجية الياباني، يامادا كينجي، زيارة إلى تونس من 15 إلى 17 جوان الحالي، يترأس خلالها الى جانب كاتب الدولة للخارجية، منير بالرجيبة، الدورة الحادية عشر لأشغال اللجنة المشتركة التونسية اليابانية.

وسيعقد المسؤول الياباني خلال هذه الزيارة، وفق بلاغ لسفارة اليابان بتونس اليوم الاربعاء، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التونسيين للتأكيد على عراقة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس واليابان ومزيد دفعها في العديد من المجالات.

وكانت اللجنة التونسية اليابانية، التي تعد إطار عمل للتشاور السياسي بين الحكومتين التونسية واليابانية، قد تم احداثها في شهر أكتوبر من سنة 1984 أثناء زيارة رئيس الوزراء التونسي آنذاك محمد مزالي إلى اليابان.

وقد انعقدت أوّل دورة لهذه اللجنة بتونس سنة 1985 واستمر عقدها بصفة منتظمة منذ ذلك التاريخ وبالتناوب بين طوكيو وتونس.

يذكر أنّ الدورة العاشرة لأشغال اللجنة المشتركة التونسية اليابانية قد انعقدت شهر فيفري 2019 باليابان.

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