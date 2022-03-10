وزير خارجية بولونيا: مستعدون لمواصلة تسهيل عبور التونسيين من أوكرانيا

تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الخميس 10 مارس 2022، مع نظيره البولوني، Zbigniew Rau.

واستهل الوزير حديثه بهذه المناسبة بإبلاغ شكر رئيس الجمهورية لدولة بولونيا، حكومة وشعبا، وذلك لما حظي به أفراد الجالية التونسية في أوكرانيا لدى قدومهم إلى دولة بولونيا من حسن الاستقبال والمعاملة وكرم الضيافة من قبل السلطات والشعب البولندي الصديق، وهو ما يعكس عمق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين التونسي والبولندي. كما تناولت المحادثة بين الوزيرين علاقات التعاون المثمرة بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات.

ودعا الوزير الجرندي، بهذه المناسبة، نظيره البولندي لتأدية زيارة إلى تونس في أقرب الآجال تكون مناسبة لتعميق سنة التشاور ولتباحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مثنيا في الوقت نفسه على التطوّر المتواصل لتدفّق السياح البولنديين على تونس، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وهو ما يعكس تميز الوجهة التونسية وما تحظى به من سمعة طيبة لدى السائح البولندي.

من جانبه، عبّر Zbigniew Rau عن استحسانه لمشاعر الاحترام والتقدير التي أظهرتها الدولة التونسية لدولته مكبرا ما وفّرته السلطات التونسية من إحاطة ومساعدة لأفراد جاليتنا في أوكرانيا خلال عملية إجلائهم من هذا البلد ومعربا عن تقدير الحكومة والشعب البولنديين لكافة هذه الجهود ولمواقف بلادنا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

كما جدّد المسؤول البولوني استعداد بلاده لمواصلة تسهيل عملية عبور التونسيين من أوكرانيا، مثمنا عمق العلاقات الودية التي تجمع البلدين الصديقين.

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