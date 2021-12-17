وزير خارجية تركيا: ندعم الإجراءات المُتّخذة من سعيد لحفظ استقرار تونس وأمنها

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج عثمان الجرندي في إطار مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية المنعقد اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 بإسطنبول تحضيرا لقمة الشراكة الإفريقية التركية الثالثة التي ستنتظم يوم 18 ديسمبر 2021، لقاء ثنائيا مع نظيره وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تناول خلاله الوزيران واقع العلاقات الثنائية التونسية التركية وسبل تطويرها ودعم التعاون بين البلدين.

وكان اللقاء مناسبة أكد فيها الوزير التركي دعم بلاده لكل ما يتخذه سيادة رئيس الجمهورية من إجراءات تحفظ استقرار تونس وأمنها وتكرس مسارها الديمقراطي منوها بما أعلن عنه مؤخرا من خطوات للمرحلة المقبلة وإعادة تنشيط المؤسسات الدستورية وفقا للرزنامة المعلن عنها، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

كما أكد مولود جاويش أوغلو على وقوف تركيا إلى جانب تونس في ظل التحديات التي يشهدها العالم ككل مبرزا أن الاحترام والاهتمام الذي تحظى به بلادنا وقيادتها لدى الدول الشقيقة والصديقة والشركاء من المنظمات الدولية يعد مكسبا لتونس من شأنه أن يساعدها على تجاوز هذا الظرف الدقيق نحو غد أفضل.

من جهته، أكد الوزير الجرندي أن الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية لتوضيح معالم المرحلة المقبلة كان لها الوقع الإيجابي لدى جميع شركاء تونس وهي تؤكد مضي بلادنا قدما نحو التأسيس لمسار ديمقراطي سليم يؤكد أهمية التجربة الديمقراطية التونسية وعمقها الشعبي.

واتفق الوزيران، وفق نص البلاغ، على تعزيز التشاور والتنسيق حول عدد من المسائل ذات الصلة بالتعاون الثنائي ولا سيما دعم التبادل التجاري المتكافئ من خلال إعادة صياغة الاتفاقات التجارية بشكل يمكن من تعديل الميزان التجاري بين البلدين ويفتح آفاقا أرحب للمنتوجات التونسية لدخول الأسواق التركية وكذلك العمل سويا بالشراكة مع الدول الإفريقية لما لتونس من مكانة ومصداقية لدى شركائها الأفارقة.

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