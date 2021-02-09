وزير خارجية تركيا يُؤكّد استعداد بلاده لتوفير التجهيزات والمواد الطبية لتونس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الإثنين 08 فيفري 2021، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تم خلالها بحث علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها.

وأكد الوزيران خلال هذه المكالمة على حرصهما على مزيد تطوير العلاقات التونسية التركية في مختلف المجالات عبر مزيد التشاور وتكثيف تبادل الزيارات والإعداد المحكم للمواعيد الثنائية القادمة.

من جانبه، أعرب وزير خارجية تركيا عن استعداد بلاده دعم تونس لمجابهة تداعيات أزمة « الكوفيد 19″ ولا سيما توفير التجهيزات والمواد الطبية اللازمة وهو ما يعكس متانة وتميز العلاقات الاخوية ببن قائدي البلدين قيس سعيد ورجب طيب اردوغان وبين الشعبين الشقيقين التونسي والتركي.

كما مثلت هذه المحادثة مناسبة، لتناول تطورات الأوضاع في منطقة المتوسط ولاسيما التطورات الإيجابية الحاصلة في الشقيقة ليبيا اثر انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة. وفي هذا الخصوص، ثمّن الوزيران هذه الخطوة الايجابية في المسار السياسي السلمي بهذا البلد.

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