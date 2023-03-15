وزير خارجية تركيا يُؤكّد تقديره لوقوف تونس مع بلاده عقب الزلزال

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار يوم أمس الثلاثاء 14 مارس 2023، محادثة هاتفية مع Mevlüt Çavuşoğlu، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التركية، هنأه فيها على نيل ثقة رئيس الجمهورية.

وتناولت المحادثة عراقة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والعزم المشترك على تطويرها.

وبهذه المناسبة، عبر نبيل عمّار عن مشاعر تضامن تونس إثر فقدان آلاف الضحايا في الزلزالين الذين جدا في تركيا في 06 و20 فيفري 2023.

ومن جهته أعرب Mevlüt Çavuşoğlu عن شكره وتقديره لوقوف تونس مع بلاده في هذا الظرف الدقيق.

كلمات البحث :تونس;زلزال;وزير خارجية تركيا