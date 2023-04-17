وزير خارجية تونس والتشيك يبحثان سُبل النهوض بالعلاقات في كافة المجالات

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الاثنين 17 أفريل 2023، اتصالا هاتفيا من نظيره التشيكي « Jan Lipavský » .

وتناولت المحادثة علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين البلدين وسبل النهوض بها في كافة المجالات خدمة لمصلحة البلدين، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العلاقات مع الاتّحاد الأوروبي.

كما اتفق الطرفان على جملة من الاستحقاقات القادمة لا سيما فيما يتعلّق بالدورة القادمة للمشاورات السياسية الثنائية واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي وكذلك استرجاع نسق تبادل الزيارات بين الجانبين .

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