وزير خارجية سوريا يُثني على وقوف تونس مع بلاده خلال الزلزال

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الخميس 4 مارس 2023، مكالمة هاتفية من نظيره السوري فيصل مقداد، نقل له فيها تحيات وتقدير بشار الأسد، الرئيس السوري إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأثنى مقداد على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمال هذه الدولة.

كما مثلت هذه المحادثة مناسبة جدد فيها الوزيران الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي ولاسيما من خلال الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين.

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