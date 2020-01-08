وزير خارجية فرنسا في زيارة بيومين إلى تونس

يُؤدّي وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهوريّة الفرنسيّة جون إيف لودريان انطلاقا من مساء اليوم الأربعاء، زيارة رسميّة إلى تونس بيومين ( 8 و9 جانفي الجاري) .

وكشف مصدر من سفارة فرنسا بتونس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الهدف من هذه الزيارة تعزيز الحوار السياسي الذي يجمع بين تونس وفرنسا ولتباحث المسائل المتعلقة بالأحداث الجارية وفي مقدّمتها الوضع في ليبيا التي يعدّ استقرارها أولوية حقيقية للبلدين وعلى نطاق أوسع الأزمات الإقليمية بالنظر إلى أنّ تونس قد أصبحت ومنذ 1 جانفي الجاري عضوا غير دائم بمجلس الامن الدولي للفترة الممتدّة بين 2020 و2021.

ويحل وزير الخارجية الفرنسي بتونس قادما من مصر حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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