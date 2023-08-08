وزير خارجية مصر: هناك أرضية مشتركة من التفاهم والرغبة السياسية للارتقاء بالعلاقة مع تونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الثلاثاء 8 أوت 2023 بقصر قرطاج، سامح شكري، وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية.

وأعرب رئيس الجمهورية، بالمناسبة، عن حرص تونس على مزيد تعزيز علاقات الأخوة الصادقة والتعاون المثمر القائمة مع مصر في شتى المجالات، وعزمها على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب وتنويعها وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية المصري أن العلاقات التي تربط بين البلدين تاريخية مع تجانس في الإطار الثقافي والسياسي ورؤيا مشتركة بين قيادتيْ البلدين .

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