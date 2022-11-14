وصل مساء اليوم إلى الدوحة: قائمة لاعبي المنتخب الوطني

وصل المنتخب التونسي مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وسيخوض منتخب نسور قرطاج غمار البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه كلا من فرنسا بطلة العالم وأستراليا والدنمارك.

وسيستهل المنتخب التونسي مشواره بمواجهة الدنمارك على ملعب المدينة التعليمية في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وفيما يلي قائمة لاعبي المنتخب الوطني:

حراس المرمى: أيمن دحمان، معز حسن، أيمن البلبولي، بشير بن سعيد.

خط الدفاع : محمد دراغر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منتصر الطالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي.

وسط الميدان: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، الفرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري.

الهجوم : سيف الجزيري، يوسف المساكني، نعيم السليتي، ياسين الخنيسي، أنيس بن سليمان، عصام الجبالي، وهبي الخزري.

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