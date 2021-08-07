وصول أكثر من 256 ألف طن من مادة الأكسيجين إلى ميناء رادس

استقبل ميناء رادس اليوم السبت 7 أوت 2021، على السّاعة الرّابعة صباحا السفينة ليفستين التابعة للشركة التونسيّة للملاحة في رحلتها المزدوجة محمّلة بستة صهاريج اوكسيجين من ميناء جنوة وتسعة صهاريج اوكسيجين أخرى من مدينة كالياري.

وقد بلغت الحمولة الإجمالية من مادة الاوكسيجين لكلا الرحلتين 256,510 طنا.

وأكدت الشركة التونسيّة للملاحة أن عمليات تفريغ الصهاريج تمّت على أحسن وجه.

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