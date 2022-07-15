وصول أول رحلة لحجيجنا الميامين إلى تونس

حطّت بعد ظهر اليوم الجمعة 15 جويلية 2022، بمطار تونس قرطاج الدولي (محطة الحجيج) أوّل رحلة للخطوط التونسية، قادمة من مطار جدة، وعلى متنها عدد من حجيجنا الميامين، يتقدّمهم إبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية ورئيس بعثة حجاج تونس.

وقد كان في استقباله ربيع المجيدي وزير النقل وعلي مرابط وزير الصحة.

وهنأ الوزير في كلمة توجّه بها إلى وسائل الإعلام التونسيين، بالنجاح الباهر لموسم الحج لهذا العام، متوجها بالشكر لكل المساهمين في خدمة ضيوف الرحمان.

وتجدر الإشارة إلى أن رحلات عودة الحجيج من البقاع المقدسة ستتواصل إلى غاية يوم 27جويلية الجاري.

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