وصول البعثة العسكرية التونسية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى

وصل أمس الثلاثاء، أفراد الوحدة العسكرية التونسية والمتكوّنة من 120 فردًا بين طواقم وفنيين مختصّين إلى عاصمة بانغي للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وتتمثل مهمّة وحدة المروحيات في التدخل السريع والإسناد والبحث والإنقاذ وتأمين الدوريّات والاستطلاع والمراقبة والخفر والمرافقة الجويّة.

وقد تلقى أفراد هذه الوحدة تكوينا حول القانون الدولي الإنساني وقانون الأمم المتحدة بالإضافة إلى تكوين في الإسعاف وفي اللّغة الإنقليزية.

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